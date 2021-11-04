Про радісну подію повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі. Усього яєць вже є 4: вони розташовані в різних районах острова.
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А одне з яєць полярники знайшли просто біля входу до головної будівлі станції!
У пінгвінів розпочався сезон розмноження / Фото Оксани Савенко
Станція "Академік Вернадський"єдина українська антарктична станція. Станція розташована на мисі Марина острова Галіндез. "Академік Вернадський" працює постійно: він є метеорологічною та географічною обсерваторією. На станції проводять різноманітні наукові дослідження Антарктиди.
Джерело: Вікіпедія
Як виглядають яйця пінгвінів
Яйця цих полярних птахів мають білий колір із сірим або зеленуватим відтінком. За формою та розміром яйця пінгвінів нагадують гусячі.
Самиця та самець висиджують яйця, а потім вигодовують своїх малюків по черзі. Зазвичай у кладці буває 2 яйця. Зрідка буває і 3, однак третє пінгвінятко має мало шансів вижити.
Самець та самиця висиджують яйця по черзі / Фото Оксани Савенко
Несуть яйця раз на рік
Шлюбний сезон у пінгвінів буває раз на рік. Він триває з середини антарктичної весни до середини літа.
Примітно, що цього року гніздування почалося досить рано: раніше в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада, – розповідають у НАНЦ.
В грудні поблизу станції з'являться пінгвінятка / Фото Оксани Савенко
Пташенята вилупляться трохи більше, ніж через місяць. На початку грудня біля станції очікують побачити перших малюків, а вже до нового року сподіваються, що острів буде заповнений пінгвінятами.
Влітку наш острів може населяти до 4 тисяч дженту. Вони тут створюють пари, будують гнізда, відкладають яйця та "народжують" дитинчат. Ці пінгвіни здебільшого однолюби й створюють пару на все життя, – розповідають полярники.
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Пінгвіни дженту: що відомо
- Це субантарктичні пінгвіни, що мешкають біля станції "Академік Вернадський". Їх також називають пінгвіни-шкіпери, "дженту" або "віслюкові".
- Назву "віслюкові" пінгвіни одержали через характерний крик, що нагадує голос віслюка.
- Дорослі пінгвіни мають зріст до 90 сантиметрів та вагу до 9 кілограмів.
- Пінгвіни дженту харчуються рибою, моллюсками та ракоподібними. Вони можуть пірнати на глибину до 200 метрів.
Пінгвіни дженту мешкають на острові, де розташована станція / Фото Оксани Савенко
Текст повідомлення:
У пінгвінів біля "Вернадського" з'явилося перше яйце – чекаємо дитинчат на початку грудня
Тільки нещодавно ми писали про старт сезону розмноження у субантарктичних пінгвінів біля "Вернадського", і ось вчора у них з'явилося перше яйце! Точніше одразу 4 яйця у різних районах острова, але перше полярники виявили у гнізді прямо біля входу до головної будівлі станції, поблизу метеоґанку.
Шлюбний сезон та народження дитинчат у субантарктичних пінгвінів відбувається раз на рік – з середини антарктичної весни до середини літа. Примітно, що цього року гніздування почалося досить рано: раніше в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада.
Яйця цих пінгвінів мають білий колір з сірим або зеленуватим відтінком, а за формою та розміром нагадують гусячі. Кладка однієї пари зазвичай складається з 2 яєць, рідко буває 3, але третій малюк здебільшого має дуже мало шансів на життя.
У пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць, а потім вигодовування малечі: вони це роблять по черзі. Доки один з батьків залишається на гнізді, інший йде харчуватися крилем в океан. Потім вони змінюють одне одного.
Пташенята вилуплюються з яєць трохи більше, ніж через місяць. Тож поповнення пінгвінят біля станції можемо чекати вже на початку грудня, а до нового року очевидно весь наш острів буде заповнений малюками.
Нагадаємо, що найпоширенішим видом пінгвінів у районі "Вернадського" є субантарктичні пінгвіни. Їх також називають дженту від англійської назви або віслюкові за характерний крик. Цих пінгвінів легко впізнати за червоним дзьобом та чорно-білим "фраком".
Влітку наш острів може населяти до 4 тисяч дженту. Вони тут створюють пари, будують гнізда, відкладають яйця та "народжують" дитинчат. Ці пінгвіни здебільшого однолюби й створюють пару на все життя.
Дякуємо за фото учасниці 26-ї УАЕ Оксані Савенко