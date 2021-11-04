Снесли яйцо почти на крыльце станции: пингвины возле "Вернадского" ждут малышей

У пингвинов, обитающих возле станции "Академик Вернадский", только стартовал сезон размножения. И вот птицы уже снесли первые яйца.

О радостном событии сообщают в Национальном антарктическом научном центре. Всего яиц уже 4: они расположены в разных районах острова.

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А одно из яиц полярники нашли прямо у входа в главное здание станции!



У пингвинов начался сезон размножения / Фото Оксаны Савенко

Станция "Академик Вернадский" единственная украинская антарктическая станция. Станция находится на мысе Марина острова Галиндез. "Академик Вернадский" работает постоянно: это метеорологическая и географическая обсерватория. На станции проводятся различные научные исследования Антарктиды.

Источник: единственная украинская антарктическая станция. Станция находится на мысе Марина острова Галиндез. "Академик Вернадский" работает постоянно: это метеорологическая и географическая обсерватория. На станции проводятся различные научные исследования Антарктиды.Источник: Википедия

Как выглядят яйца пингвинов

Яйца этих полярных птиц имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком. По форме и размеру яйца пингвинов напоминают гусиные.

Самка и самец высиживают яйца, а потом выкармливают своих малышей по очереди. Обычно в кладке бывает 2 яйца. Изредка бывает и 3, однако третий пингвиненок имеет мало шансов выжить.



Самец и самка высиживают яйца по очереди / Фото Оксаны Савенко

Несут яйца раз в год

Брачный сезон у пингвинов бывает раз в году. Он длится с середины антарктической весны до середины лета.

Примечательно, что в этом году гнездование началось рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября, – рассказывают в НАНЦ.



В декабре возле станции появятся пингвинята / Фото Оксаны Савенко

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашиваякоторый не только вкусен, но и полезен.

Птенцы вылупятся немного больше, чем через месяц. В начале декабря возле станции ожидают увидеть первых малышей, а уже к новому году надеются, что остров будет заполнен пингвинятами.

Летом наш остров может населять до 4 тысяч дженту. Они здесь создают пары, строят гнезда, откладывают яйца и "рожают" детенышей. Эти пингвины в большинстве своем однолюбы и создают пару на всю жизнь, – рассказывают полярники.

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Пингвины дженту: что известно

Это субантарктические пингвины, обитающие возле станции "Академик Вернадский". Их также называют "дженту" или "ослиные".

Название "ослиные" пингвины получили из-за характерного крика, напоминающего голос осла.

напоминающего голос осла. Взрослые пингвины имеют рост до 90 сантиметров и вес до 9 килограммов.

Пингвины дженту питаются рыбой, молюсками и ракообразными. Они могут нырять на глубину до 200 метров.



Пингвины дженту живут на острове, где расположена станция / Фото Оксаны Савенко

Текст сообщения:

У пингвинов возле "Вернадского" появилось первое яйцо – ждем детенышей в начале декабря

Только недавно мы писали о старте сезона размножения в субантарктических пингвинов около "Вернадского", и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее, сразу 4 яйца в разных районах острова, но первые полярники обнаружили в гнезде прямо у входа в главное здание станции, вблизи метеокрыльца.

Брачный сезон и рождение детенышей у субантарктических пингвинов происходит раз в год – с середины антарктической весны до середины лета. Примечательно, что в этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.

Яйца этих пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, редко бывает 3, но третий малыш имеет очень мало шансов на жизнь.

У пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц, а потом и ко вскармливанию малышей: они это делают поочередно. Пока один родитель остается на гнезде, другой идет питаться крилем в океан. Затем они сменяют друг друга.

Птенцы вылупляются из яиц чуть больше, чем через месяц. Так что пополнение пингвинят возле станции можем ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами.

Напомним, что самым распространенным видом пингвинов в районе Вернадского являются субантарктические пингвины. Их также называют дженту от английского названия или "ослиными" за характерный крик. Этих пингвинов легко узнать по красному клюву и черно-белому "фраку".

Летом наш остров может населять до 4 тысяч дженту. Они здесь создают пары, строят гнезда, откладывают яйца и "рожают" детенышей. Эти пингвины в большинстве своем однолюбы и создают пару на всю жизнь.

Спасибо за фото участнице 26-й УАЭ Оксане Савенко