Снесли яйцо почти на крыльце станции: пингвины возле "Вернадского" ждут малышей
Источник:фейсбук НАНЦ
У пингвинов, обитающих возле станции "Академик Вернадский", только стартовал сезон размножения. И вот птицы уже снесли первые яйца.
О радостном событии сообщают в Национальном антарктическом научном центре. Всего яиц уже 4: они расположены в разных районах острова.
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А одно из яиц полярники нашли прямо у входа в главное здание станции!
У пингвинов начался сезон размножения / Фото Оксаны Савенко
Станция "Академик Вернадский"единственная украинская антарктическая станция. Станция находится на мысе Марина острова Галиндез. "Академик Вернадский" работает постоянно: это метеорологическая и географическая обсерватория. На станции проводятся различные научные исследования Антарктиды.
Источник: Википедия
Как выглядят яйца пингвинов
Яйца этих полярных птиц имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком. По форме и размеру яйца пингвинов напоминают гусиные.
Самка и самец высиживают яйца, а потом выкармливают своих малышей по очереди. Обычно в кладке бывает 2 яйца. Изредка бывает и 3, однако третий пингвиненок имеет мало шансов выжить.
Самец и самка высиживают яйца по очереди / Фото Оксаны Савенко
Несут яйца раз в год
Брачный сезон у пингвинов бывает раз в году. Он длится с середины антарктической весны до середины лета.
Примечательно, что в этом году гнездование началось рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября, – рассказывают в НАНЦ.
В декабре возле станции появятся пингвинята / Фото Оксаны Савенко
Птенцы вылупятся немного больше, чем через месяц. В начале декабря возле станции ожидают увидеть первых малышей, а уже к новому году надеются, что остров будет заполнен пингвинятами.
Летом наш остров может населять до 4 тысяч дженту. Они здесь создают пары, строят гнезда, откладывают яйца и "рожают" детенышей. Эти пингвины в большинстве своем однолюбы и создают пару на всю жизнь, – рассказывают полярники.
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Пингвины дженту: что известно
- Это субантарктические пингвины, обитающие возле станции "Академик Вернадский". Их также называют "дженту" или "ослиные".
- Название "ослиные" пингвины получили из-за характерного крика, напоминающего голос осла.
- Взрослые пингвины имеют рост до 90 сантиметров и вес до 9 килограммов.
- Пингвины дженту питаются рыбой, молюсками и ракообразными. Они могут нырять на глубину до 200 метров.
Пингвины дженту живут на острове, где расположена станция / Фото Оксаны Савенко
Текст сообщения:
У пингвинов возле "Вернадского" появилось первое яйцо – ждем детенышей в начале декабря
Только недавно мы писали о старте сезона размножения в субантарктических пингвинов около "Вернадского", и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее, сразу 4 яйца в разных районах острова, но первые полярники обнаружили в гнезде прямо у входа в главное здание станции, вблизи метеокрыльца.
Брачный сезон и рождение детенышей у субантарктических пингвинов происходит раз в год – с середины антарктической весны до середины лета. Примечательно, что в этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.
Яйца этих пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, редко бывает 3, но третий малыш имеет очень мало шансов на жизнь.
У пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц, а потом и ко вскармливанию малышей: они это делают поочередно. Пока один родитель остается на гнезде, другой идет питаться крилем в океан. Затем они сменяют друг друга.
Птенцы вылупляются из яиц чуть больше, чем через месяц. Так что пополнение пингвинят возле станции можем ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами.
Напомним, что самым распространенным видом пингвинов в районе Вернадского являются субантарктические пингвины. Их также называют дженту от английского названия или "ослиными" за характерный крик. Этих пингвинов легко узнать по красному клюву и черно-белому "фраку".
Летом наш остров может населять до 4 тысяч дженту. Они здесь создают пары, строят гнезда, откладывают яйца и "рожают" детенышей. Эти пингвины в большинстве своем однолюбы и создают пару на всю жизнь.
Спасибо за фото участнице 26-й УАЭ Оксане Савенко