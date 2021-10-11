Знайшли в аеропорту: собака непомітно заховався у валізу, щоб летіти на відпочинок

Пара із Техасу зібралася летіти у довгоочікувану відпустку. Але їх песик породи чихуахуа ледь не зіпсував усі плани.

Вже в аеропорту, під час реєстрації на рейс, Джаред та Крісті Овенси помітили, що одна з їх валіз важче від запланованого на 5 фунтів (близько 2 кілограмів). Коли вони відкрили валізу, звідти спокійнісінько вийшов чихуахуа на прізвисько Ікі.

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Закопався у речі

Власники й раніше помічали, що собака обожнює закопуватися в одяг. Але вони зовсім не сподівалися побачити Ікі посеред речей у валізі, біля стійки реєстрації на рейс Southwest Airlines.



На зважуванні виявилося, що одна з валіз важче від запланованого / Фото Jared Owens

Про песика подбала працівниця аеропорту

Парі дуже пощастило і вони змогли потрапити на відпочинок. Одна із працівниць аеропорту на прізвисько Кеті забрала песика і погодилася подбати про нього, поки власники будуть у відпустці.

Джаред Овенс зізнається, що боявся звинувачень: в аеропорту могли подумати, що вони хочуть таємно переправити собаку до Лас-Вегаса. Однак там з розумінням поставилися до ситуації й зробили все можливе, щоб власники собаки змогли полетіти своїм рейсом.



Здивовані власники дістали з валізи свого собаку / Фото Jared Owens

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайтедо складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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Овенси та їх пес Ікі / Фото Jared Owens

Чому чихуахуа опинився у валізі