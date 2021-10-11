Уже в аэропорту, во время регистрации на рейс, Джаред и Кристи Оуэнс заметили, что один из них чемоданов тяжелее запланированного на 5 фунтов (около 2 килограммов). Когда они открыли чемодан, оттуда спокойно вышел чихуахуа по кличке Ики.
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Зарылся в вещи
Владельцы и раньше замечали, что собака любит закапываться в одежду. Но они совсем не ожидали увидеть Ики среди вещей в чемодане, у стойки регистрации на рейс Southwest Airlines.
На взвешивании оказалось, что один из чемоданов тяжелее запланированного / Фото Jared Owens
О песике позаботилась работница аэропорта
Паре очень повезло и они смогли попасть на отдых. Одна из работниц аэропорта по кличке Кэти забрала собаку и согласилась позаботиться о ней, пока владельцы будут в отпуске.
Джаред Оуэнс признается, что боялся обвинений: в аэропорту могли подумать, что они хотят тайно переправить собаку в Лас-Вегас. Однако там с пониманием отнеслись к ситуации и сделали все возможное, чтобы владельцы собаки смогли улететь своим рейсом.
Удивленные владельцы достали из чемодана свою собаку / Фото Jared Owens
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Оуэнсы и их пес Ики / Фото Jared Owens
Почему чихуахуа оказался в чемодане
- Национальная ассоциация кинологических исследований Америки утверждает, что чихуахуа закапываются в норы инстинктивно.
- Этот навык нужен маленьким собачкам, чтобы находить пищу и прятаться от больших хищников.
- Многие владельцы чихуахуа замечали, что их собаки могут залезть под кучу одежды или одеял и сидеть там так тихо, что их сложно найти.