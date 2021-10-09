Взглянув на жуткий вид собачки, люди не верят в ее ангельский характер. Впрочем, СМИ удалось найти ее владельцев, которые убеждают в обратном.

Кстати Собаки могут помогать лечить людей: в чем особенности канистерапии

Как Джунбаг стала звездой сети

Совершенно неожиданно для своих владельцев. Точнее, они не ожидали такой бурной реакции и десятка забавных мемов. Собачка живет у Тима К. и его жены. Однажды женщина решила сделать фото, как их любимица выглядывает из-за забора.

Впоследствии Тим забросил эту фотографию в группу любителей собак. Оттуда ее подхватили пользователи твиттера и Reddit ... и понеслось.

На фото Джунбаг действительно выглядит несколько жутковато. Пользователь thegallowboob подписал его: "Никогда мне не было так страшно из-за собаки".



Оригинальное фото с Джунбаг, которая выглядывает из-за забора / Фото с твиттера thegallowboob

В ответ пользователи соцсетей наделали мемов, основываясь на триллерах.

Мемы о собачке, которая выглядывает из-за забора / Картинки с Reddit и твиттера

Хозяева, делая это фото, даже не догадывались, что их любимицу будут сравнивать с Пеннивайзом или Джокером.

Часть пользователей волновал вопрос, как собачке удалось смотреть через такой высокий забор. На это тоже придумали забавный мем.



Объяснение, как Джунбаг смогла так высоко добраться / Фото с твиттера thegallowboob

На самом деле, как объяснил Тим, на их заднем дворе есть забор для приватности. Джунбаг очень любит выглядывать из-за него, когда ее подсаживают на плечи. Так собственно и сделали фото: Тим подсадил собачку, а его жена решила это снять.

Посмотрите Щенка бросили из-за того, что он был "слишком большим": как стал звездой инстаграм

О жутком виде Джунбаг, ее хозяева говорят, что это лишь оптическая иллюзия. Из-за ее радужек глаз, имеющих различные цвета, и черные пятна вокруг, может показаться, что она злая. На самом деле она очень покорная и ласковая.

Джунбаг, без сомнения, самая милая собака в мире. Каждый, кто ее встречает, влюбляется в нее,

– рассказал Тим.

Впрочем, на фото собака все равно выглядит несколько недовольным, мягко говоря.



У Джунбаг несколько жуткий взгляд / Фото Тима К. с The Dodo