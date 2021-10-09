Взглянув на жуткий вид собачки, люди не верят в ее ангельский характер. Впрочем, СМИ удалось найти ее владельцев, которые убеждают в обратном.

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Совершенно неожиданно для своих владельцев. Точнее, они не ожидали такой бурной реакции и десятка забавных мемов. Собачка живет у Тима К. и его жены. Однажды женщина решила сделать фото, как их любимица выглядывает из-за забора.

Впоследствии Тим забросил эту фотографию в группу любителей собак. Оттуда ее подхватили пользователи твиттера и Reddit ... и понеслось.

На фото Джунбаг действительно выглядит несколько жутковато. Пользователь thegallowboob подписал его: "Никогда мне не было так страшно из-за собаки".

Джунбаг выглядывает из-за забора
Оригинальное фото с Джунбаг, которая выглядывает из-за забора / Фото с твиттера thegallowboob

В ответ пользователи соцсетей наделали мемов, основываясь на триллерах.

Мемы о собачке, которая выглядывает из-за забора / Картинки с Reddit и твиттера

Хозяева, делая это фото, даже не догадывались, что их любимицу будут сравнивать с Пеннивайзом или Джокером.

Часть пользователей волновал вопрос, как собачке удалось смотреть через такой высокий забор. На это тоже придумали забавный мем.

Собачка за забором
Объяснение, как Джунбаг смогла так высоко добраться / Фото с твиттера thegallowboob

На самом деле, как объяснил Тим, на их заднем дворе есть забор для приватности. Джунбаг очень любит выглядывать из-за него, когда ее подсаживают на плечи. Так собственно и сделали фото: Тим подсадил собачку, а его жена решила это снять.

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О жутком виде Джунбаг, ее хозяева говорят, что это лишь оптическая иллюзия. Из-за ее радужек глаз, имеющих различные цвета, и черные пятна вокруг, может показаться, что она злая. На самом деле она очень покорная и ласковая.

Джунбаг, без сомнения, самая милая собака в мире. Каждый, кто ее встречает, влюбляется в нее,
– рассказал Тим.

Впрочем, на фото собака все равно выглядит несколько недовольным, мягко говоря.

Джунбаг недовольна
У Джунбаг несколько жуткий взгляд / Фото Тима К. с The Dodo