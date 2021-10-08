Художница Кэти Грейсон, когда увидела фото шпица в интернете, сразу захотела забрать его к себе.

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"Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска домашних любимцев. В объявлении было 3 маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг", — сообщила Кэти Грейсон.

Девушка забрала четвероногого из приюта в Оклахоме и перевезла Нью-Йорка. Кроме того, американка создала для Берта страницу в социальной сети инстаграм.

Похожий на медвежонка домашний любимец сразу поразил всех пользователей своим внешним видом. На его страницу уже подписано более 440 тысяч пользователей.

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Смотрите фото с инстаграм Берта: