Жители Стамбула хорошо знают и любят Боджи. Они всегда пытаются коммуницировать с ним, а также делают фото и видео с четвероногим.

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"Вы садитесь в поезд и внезапно замечаете Боджи. Вы просто смотрите, как он сидит или лежит, и начинаете улыбаться. Он непременно у каждого вызывает улыбку", — рассказала жительница Стамбула.

Пес прекрасно ознакомлен с правилами общественного транспорта. Он всегда заходит в вагон метро только после того, как из него выйдут, а также уступает место другим пассажирам, если вагон переполнен.

Смотрите фото из путешествий Боджи:

Боджи стал настолько популярным, что местный муниципалитет решил создать для него аккаунты в социальных сетях. Кроме того, чтобы не потерять собаку и иметь возможность о нем заботиться, на его ошейник повесили трекер, данные которого доступны только представителям муниципальной власти Стамбула.

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