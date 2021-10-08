Жителі Стамбула добре знають та люблять Боджі. Вони завжди намагаються комунікувати з ним, а також роблять фото та відео з чотирилапим.

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"Ви сідаєте в поїзд і раптово зауважуєте Боджі. Ви просто дивитеся, як він сидить або лежить, і починаєте посміхатися. Він неодмінно в кожного викликає посмішку", – розповіла мешканка Стамбула.

Пес чудово ознайомлений з правилами громадського транспорту. Він завжди заходить у вагон метро тільки після того, як з нього вийдуть, а також поступається місцем іншим пасажирам, якщо вагон переповнений.

Дивіться фото з подорожей Боджі:

Боджі став настільки популярним, що місцевий муніципалітет вирішив створити для нього аккаунти в соціальних мережах. Крім того, щоб не загубити собаку та мати змогу про нього піклуватися, на його нашийник повісили трекер, дані якого доступні тільки представникам муніципальної влади Стамбула.

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Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.