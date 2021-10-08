Художниця Кеті Грейсон, коли побачила фото шпіца в інтернеті, одразу захотіла забрати його до себе.

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"Я натрапила на Берта, переглядаючи сайти для пошуку домашніх улюбленців. В оголошенні було 3 маленьких фотографії, але мені вистачило першої, щоб закохатися і зрозуміти, що це мій майбутній найкращий друг", – повідомила Кеті Грейсон.

Дівчина забрала чотирилапого з притулку в Оклахомі й перевезла Нью-Йорка. Крім того, американка створила для Берта сторінку у соціальній мережі інстаграм.

Схожий на ведмедика улюбленець одразу вразив усіх користувачів своїм зовнішнім виглядом. На його сторінку вже підписано понад 440 тисяч користувачів.

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Дивіться фото з інстаграм Берта: