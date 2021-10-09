Поглянувши на моторошний вигляд собачки, люди не вірять у її ангельську вдачу. Втім, ЗМІ вдалося знайти її власників, які переконують у зворотному.

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Як Джунбаг стала зіркою мережі

Абсолютно несподівано для своїх власників. Точніше, вони не чекали такої бурхливої реакції і десятка кумедних мемів. Собачка живе у Тіма К. та його дружини. Одного дня жінка вирішила зробити фото, як їхня улюблениця визирає з-за паркану.

Згодом Тім закинув цю світлину у групу любителів собак. Звідти її підхопили користувачі твітеру і Reddit ...і понеслося.

На фото Джунбаг справді виглядає дещо моторошно. Користувач thegallowboob підписав його: "Ніколи мені не було так лячно через собаку".



Оригінальне фото із Джунбаг, яка визирає з-за паркану / Фото з твітеру thegallowboob

У відповідь користувачі соцмереж наробили мемів, беручи за основу трилери.

Меми про песика, який визирає з-за паркану / Зображення з Reddit і твітеру

Господарі, роблячи це фото, навіть не здогадувалися, що їхню улюбленицю будуть порівнювати з Пеннівайзом чи Джокером.

Частину користувачів турбувало питання, як песику вдалося дивитися через такий високий паркан. На це теж вигадали кумедний мем.



Пояснення, як Джунбаг змогла так високо дістатися / Фото з твітеру thegallowboob

Насправді ж, як пояснив Тім, на їхньому задньому подвір'ї є паркан для приватності. Джунбаг дуже любить визирати через нього, коли її підсаджують на плечі. Так власне і зробили фото: Тім підсадив песика, а його дружина вирішила це зняти.

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Щодо моторошного вигляду Джунбаг, її господарі кажуть, що це лише оптична ілюзія. Через її райдужки очей, що мають різні кольори, і чорні плями довкола очей, може здатися, що вона зла. Насправді вона має дуже покірний і ласкавий характер.

Джунбаг, без сумніву, наймиліша собака у світі. Кожен, хто її зустрічає, закохується в неї,

– розповів Тім.

Втім, на фото песик все одно виглядає дещо невдоволеним, м'яко кажучи.



Джунбаг має дещо моторошний погляд / Фото Тіма К. з The Dodo

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.