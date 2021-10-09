Поглянувши на моторошний вигляд собачки, люди не вірять у її ангельську вдачу. Втім, ЗМІ вдалося знайти її власників, які переконують у зворотному.

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Як Джунбаг стала зіркою мережі

Абсолютно несподівано для своїх власників. Точніше, вони не чекали такої бурхливої реакції і десятка кумедних мемів. Собачка живе у Тіма К. та його дружини. Одного дня жінка вирішила зробити фото, як їхня улюблениця визирає з-за паркану.

Згодом Тім закинув цю світлину у групу любителів собак. Звідти її підхопили користувачі твітеру і Reddit ...і понеслося.

На фото Джунбаг справді виглядає дещо моторошно. Користувач thegallowboob підписав його: "Ніколи мені не було так лячно через собаку".

Джунбаг визирає з-за паркану
Оригінальне фото із Джунбаг, яка визирає з-за паркану / Фото з твітеру thegallowboob

У відповідь користувачі соцмереж наробили мемів, беручи за основу трилери.

Меми про песика, який визирає з-за паркану / Зображення з Reddit і твітеру

Господарі, роблячи це фото, навіть не здогадувалися, що їхню улюбленицю будуть порівнювати з Пеннівайзом чи Джокером.

Частину користувачів турбувало питання, як песику вдалося дивитися через такий високий паркан. На це теж вигадали кумедний мем.

Песик за парканом
Пояснення, як Джунбаг змогла так високо дістатися / Фото з твітеру thegallowboob

Насправді ж, як пояснив Тім, на їхньому задньому подвір'ї є паркан для приватності. Джунбаг дуже любить визирати через нього, коли її підсаджують на плечі. Так власне і зробили фото: Тім підсадив песика, а його дружина вирішила це зняти.

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Щодо моторошного вигляду Джунбаг, її господарі кажуть, що це лише оптична ілюзія. Через її райдужки очей, що мають різні кольори, і чорні плями довкола очей, може здатися, що вона зла. Насправді вона має дуже покірний і ласкавий характер.

Джунбаг, без сумніву, наймиліша собака у світі. Кожен, хто її зустрічає, закохується в неї,
– розповів Тім.

Втім, на фото песик все одно виглядає дещо невдоволеним, м'яко кажучи.

Джунбаг невдоволена
Джунбаг має дещо моторошний погляд / Фото Тіма К. з The Dodo