Знайшли в аеропорту: собака непомітно заховався у валізу, щоб летіти на відпочинок

Вже в аеропорту, під час реєстрації на рейс, Джаред та Крісті Овенси помітили, що одна з їх валіз важче від запланованого на 5 фунтів (близько 2 кілограмів). Коли вони відкрили валізу, звідти спокійнісінько вийшов чихуахуа на прізвисько Ікі.
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Закопався у речі
Власники й раніше помічали, що собака обожнює закопуватися в одяг. Але вони зовсім не сподівалися побачити Ікі посеред речей у валізі, біля стійки реєстрації на рейс Southwest Airlines.
На зважуванні виявилося, що одна з валіз важче від запланованого / Фото Jared Owens
Про песика подбала працівниця аеропорту
Парі дуже пощастило і вони змогли потрапити на відпочинок. Одна із працівниць аеропорту на прізвисько Кеті забрала песика і погодилася подбати про нього, поки власники будуть у відпустці.
Джаред Овенс зізнається, що боявся звинувачень: в аеропорту могли подумати, що вони хочуть таємно переправити собаку до Лас-Вегаса. Однак там з розумінням поставилися до ситуації й зробили все можливе, щоб власники собаки змогли полетіти своїм рейсом.
Здивовані власники дістали з валізи свого собаку / Фото Jared Owens
Курйозно Погляд песика з-за паркану перелякав людей і став мемом
Овенси та їх пес Ікі / Фото Jared Owens
Чому чихуахуа опинився у валізі
- Національна асоціація кінологічних досліджень Америки стверджує, що чихуахуа закопуються в нори інстинктивно.
- Цей навик потрібен маленьким песикам, щоб знаходити їжу та ховатися від більших хижаків.
- Чимало власників чихуахуа помічали, що їх собаки можуть залізти під купу одягу або ковдр і сидіти там так тихенько, що їх складно знайти.