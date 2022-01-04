Американець, якого звати Алекс, опублікував у тікток відео, де він з братом подарував мамі особливий подарунок. Хлопці купили для жінки цуценя, про яке вона мріяла багато років.

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Відомо, що мама навіть не здогадувалася про сюрприз. Коли їй віддали пакунок вона налякалася через те, що він почав ворушитися. Проте її радість була безмежна, коли вона побачила цуценя.

Відео під назвою "Вона була вражена" набрало понад 33 мільйони переглядів та понад 33 тисячі коментарів.

Дивіться відео: мамі подарували цуценя

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Як люди реагували на подарунок від синів:

"Сам себе розпакував".

"Я хочу собі таке цуценя".

"Одразу господиню визнав, це дуже мило".

Дивіться відео: як мама піклується про цуценя

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