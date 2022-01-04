Американец, которого зовут Алекс, опубликовал в тикток видео, где он с братом вручил маме особый подарок. Ребята купили для женщины щенка, о котором она долго мечтала.
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Известно, что мама даже не догадывалась о сюрпризе. Когда ей отдали пакет она испугалась из-за того, что он начал шевелиться. Однако ее радость была безгранична, когда она увидела щенка.
Видео под названием "Она была поражена" набрало более 33 миллионов просмотров и более 33 тысяч комментариев.
Смотрите видео: маме подарили щенка
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Как люди реагировали на подарок от сыновей:
- "Сам себя распаковал".
- "Я хочу себе такого щенка".
- "Сразу хозяйку признал, это очень мило".
Смотрите видео: как мама заботится о щенке
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