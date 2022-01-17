Американка на ім'я Ембер Морін Лу називає себе мамою 2 кішок. Її улюблениці – довгошерсті шотландські висловухі кішки Харлі та Лола.
Цікаво Підтримують та опікуються долею покинутих тварин: важливі зобовʼязання компанії Purina®
Кішка зі злою мордочкою
Морда Харві робить її зіркою фотосесій / Фото з інстаграму eatdrinkcat
Одного разу Харві запросили взяти участь у різдвяній фотосесії. Хоча кішка була тоді ще зовсім маленькою, їй дуже сподобався процес. Власниця вирішила, що кар'єру "моделі" обов'язково потрібно продовжувати.
Протягом життя Харлі фотографувалася майже в 300 костюмчиках. Харлі буває героїнею серіалів, монстром на Геловін, і навіть зірками, наприклад Кеті Перрі.
Тваринка подобається користувачам мережі / Фото з інстаграму eatdrinkcat
Особливість кішки у тому, що вона має дуже кумедну злу мордочку. З таким виразом всі фото виходять просто чудовими.
Власниця фотографується з кішкою в різних образах / Фото з інстаграму eatdrinkcat
Тварина має власний інстаграм, де за нею стежать понад 20 тисяч підписників.
До теми Не видно навіть мордочки: світлини дуже пухнастих кумедних котиків
Більше фото кішки в кумедних костюмах дивіться тут / Фото з інстаграму eatdrinkcat
Кумедний кіт Степан з України підкорив мережу: дивіться відео