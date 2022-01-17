Американка на ім'я Ембер Морін Лу називає себе мамою 2 кішок. Її улюблениці – довгошерсті шотландські висловухі кішки Харлі та Лола.

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Кішка зі злою мордочкою



Морда Харві робить її зіркою фотосесій / Фото з інстаграму eatdrinkcat

Одного разу Харві запросили взяти участь у різдвяній фотосесії. Хоча кішка була тоді ще зовсім маленькою, їй дуже сподобався процес. Власниця вирішила, що кар'єру "моделі" обов'язково потрібно продовжувати.

Протягом життя Харлі фотографувалася майже в 300 костюмчиках. Харлі буває героїнею серіалів, монстром на Геловін, і навіть зірками, наприклад Кеті Перрі.



Тваринка подобається користувачам мережі / Фото з інстаграму eatdrinkcat

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Особливість кішки у тому, що вона має дуже кумедну злу мордочку. З таким виразом всі фото виходять просто чудовими.



Власниця фотографується з кішкою в різних образах / Фото з інстаграму eatdrinkcat

Тварина має власний інстаграм, де за нею стежать понад 20 тисяч підписників.

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