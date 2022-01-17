На великій кількості кадрів – котики. Інколи на кумедних фото через хутро не видно очей чи мордочки, а інколи вони схожі на пухкий шар.

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"Сер Пухнастий Хвіст. Так, ви повинні його так називати".


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"Ви навіть не можете побачити її обличчя".


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"Одного дня це буде величезне хутряне створіння. Я не можу дочекатися, щоб побачити фото через кілька років".


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"Я закоханий у цю тварину. Просто сядьте й обійміть її".


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"Це не була випадковість. У жодному разі! Цей кіт благословенний".


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"Він став великим та пухнастішим. Різниця між цими фото – пів року".


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"Кіт не мій. Він просто приходить подивитися на мене у вікно. Але я не могла його не сфотографувати".


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"Цьому котику у темній кімнаті краще очі не заплющувати".


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