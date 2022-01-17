На большом количестве кадров – котики. Иногда на забавных фото из-за меха не видно глаз или мордашки, а иногда они похожи на мягкий шар.
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"Сэр Пушистый Хвост. Да, вы должны его так называть".
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"Вы даже не можете увидеть ее лицо".
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"Однажды это будет огромное меховое создание. Я не могу дождаться, чтобы увидеть фото спустя несколько лет".
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"Я влюблен в это животное. Просто сядьте и обнимите его".
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"Это не была случайность. Ни в коем случае! Этот кот благословен".
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"Он стал большим и пушистым. Разница между этими фото – полгода".
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"Кот не мой. Он просто приходит посмотреть на меня в окно. Но я не могла его не сфотографировать".
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"Этому котику в темной комнате лучше глаза не закрывать".
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