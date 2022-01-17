На большом количестве кадров – котики. Иногда на забавных фото из-за меха не видно глаз или мордашки, а иногда они похожи на мягкий шар.

Интересно Поддерживают и заботятся о судьбе брошенных животных: важные обязательства компании Purina®

"Сэр Пушистый Хвост. Да, вы должны его так называть".



Фото Reddit

"Вы даже не можете увидеть ее лицо".



Фото Reddit

"Однажды это будет огромное меховое создание. Я не могу дождаться, чтобы увидеть фото спустя несколько лет".



Фото Reddit

"Я влюблен в это животное. Просто сядьте и обнимите его".



Фото Reddit

"Это не была случайность. Ни в коем случае! Этот кот благословен".



Фото Reddit

"Он стал большим и пушистым. Разница между этими фото – полгода".



Фото Reddit

Читайте также 10 милых фото, которые докажут: ветеринар – лучшая профессия в мире

"Кот не мой. Он просто приходит посмотреть на меня в окно. Но я не могла его не сфотографировать".



Фото Reddit

"Этому котику в темной комнате лучше глаза не закрывать".



Фото Reddit​