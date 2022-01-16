Впрочем, врачи не сдаются. Ведь нет ничего лучше, чем подарить животному здоровье и облегчить его боль. Некоторые ветеринары еще и успевают делать забавные фото в процессе – эти снимки точно поднимут вам настроение.

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Этот кот знает, как спрятаться



Фото из инстаграма theycallmeladyk

Вам показалось, здесь никого нет



Фото Reddit

Врач показывает кошке, почему ей нужно худеть



Фото Pikabu

Это красавец вдруг понял, что его привели к врачу.



Фото Reddit

Последний шанс избежать процедур



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Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для удовлетворения всех потребностей животных.

Этой собачке понравился кот на рекламе. Она даже дважды его лизнула.



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Сообразительный кот очень не хотел попасть в руки врача



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Шаурма из маленького котика, никак не желавшего сидеть спокойно



Фото Imgur

Большой мальчик, а все равно хочет спрятаться



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Этому городу нужен супергерой



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