Впрочем, врачи не сдаются. Ведь нет ничего лучше, чем подарить животному здоровье и облегчить его боль. Некоторые ветеринары еще и успевают делать забавные фото в процессе – эти снимки точно поднимут вам настроение.
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