Впрочем, врачи не сдаются. Ведь нет ничего лучше, чем подарить животному здоровье и облегчить его боль. Некоторые ветеринары еще и успевают делать забавные фото в процессе – эти снимки точно поднимут вам настроение.

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Этот кот знает, как спрятаться

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото из инстаграма theycallmeladyk

Вам показалось, здесь никого нет

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Reddit

Врач показывает кошке, почему ей нужно худеть

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Pikabu

Это красавец вдруг понял, что его привели к врачу.

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Reddit

Последний шанс избежать процедур

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Reddit

Этой собачке понравился кот на рекламе. Она даже дважды его лизнула.

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Reddit

Сообразительный кот очень не хотел попасть в руки врача

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Reddit

Шаурма из маленького котика, никак не желавшего сидеть спокойно

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Imgur

Большой мальчик, а все равно хочет спрятаться

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Reddit

Интересно Золотые рыбки могут быть водителями: ученые ошеломили новым исследованием

Этому городу нужен супергерой

Милые фото из ветеринарных больниц
Фото Reddit

Забавный украинский кот Степан покорил сеть: смотрите видео