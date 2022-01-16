Втім, лікарі не здаються. Адже немає нічого кращого, ніж подарувати тварині здоров'я та полегшити її біль. Деякі лікарі ще й встигають робити кумедні фото в процесі – ці знімки точно підіймуть вам настрій.

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Цей кіт знає, як заховатися

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото з інстаграму theycallmeladyk

Вам здалося, тут нікого немає

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Reddit

Лікар показує кішці, чому їй треба худнути

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Pikabu

Це красень раптом зрозумів, що його привели до лікаря

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Reddit

Останній шанс уникнути процедур

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Reddit

Цьому песику сподобався кіт на рекламі. Він навіть двічі його лизнув.

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Reddit

Кмітливий кіт дуже не хотів потрапити в руки лікаря

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Reddit

Шаурма з маленького котика, який ніяк не хотів сидіти спокійно

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Imgur

Великий хлопчик, а все одно хоче заховатися

Милі фото з ветеринарних лікарень
Фото Reddit

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Цьому місту потрібен супергерой

Милі фото з ветеринарних лікарень
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