Втім, лікарі не здаються. Адже немає нічого кращого, ніж подарувати тварині здоров'я та полегшити її біль. Деякі лікарі ще й встигають робити кумедні фото в процесі – ці знімки точно підіймуть вам настрій.
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Цей кіт знає, як заховатися
Фото з інстаграму theycallmeladyk
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Фото Reddit
Лікар показує кішці, чому їй треба худнути
Фото Pikabu
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Фото Reddit
Останній шанс уникнути процедур
Фото Reddit
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Фото Reddit
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Шаурма з маленького котика, який ніяк не хотів сидіти спокійно
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