Цікаве дослідження провели науковці з Університету Бен-Гуріона. У ході вони з'ясували, що золоті рибки мають здібності керувати роботизованим транспортним засобом. Вони роблять це, щоб "доїхати" до певної цілі та отримати винагороду.
Дізнайтеся Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
Як проводили експеримент
Рибу в акваріумі з водою помістили на платформу з колесами. Потім камера фіксувала напрямки, у яких рухалася тварина. Фактично, камера записувала рух до цілі – рибка вдарялася об скло, щоб досягнути мети.
Коли риба правильно "керувала" транспортним засобом, то отримувала винагороду – їжу.
Після кількох днів тренувань риба наблизилася до мети,
– розповідають дослідники.
Так відбувався експеримент / Фото Bob Yirka
Риби продовжували правильно кермувати платформою, навіть якщо їх переривали у процесі. Піддослідних не збили з пантелику навіть хибні цілі, які виставили дослідники.
Як проводили експеримент: дивіться відео