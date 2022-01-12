Цікаве дослідження провели науковці з Університету Бен-Гуріона. У ході вони з'ясували, що золоті рибки мають здібності керувати роботизованим транспортним засобом. Вони роблять це, щоб "доїхати" до певної цілі та отримати винагороду.

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Як проводили експеримент

Рибу в акваріумі з водою помістили на платформу з колесами. Потім камера фіксувала напрямки, у яких рухалася тварина. Фактично, камера записувала рух до цілі – рибка вдарялася об скло, щоб досягнути мети.

Коли риба правильно "керувала" транспортним засобом, то отримувала винагороду – їжу.

Після кількох днів тренувань риба наблизилася до мети,
– розповідають дослідники.

Золоті рибки могли б водити акваріум на колесах
Так відбувався експеримент / Фото Bob Yirka

Риби продовжували правильно кермувати платформою, навіть якщо їх переривали у процесі. Піддослідних не збили з пантелику навіть хибні цілі, які виставили дослідники.

Як проводили експеримент: дивіться відео