Американка по имени Эмбер Морин Лу называет себя мамой 2 кошек. Ее любимицы – длинношерстные шотландские вислоухие кошки Харли и Лола.

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Кошка со злой мордашкой



Морда Харви делает ее звездой фотосессий / Фото с инстаграма eatdrinkcat

Однажды Харви пригласили поучаствовать в рождественской фотосессии. Хотя кошка была тогда совсем маленькой, ей очень понравился процесс. Владелица решила, что карьеру "модели" обязательно нужно продолжать.

За жизнь Харли фотографировалась почти в 300 костюмчиках. Харли бывает героиней сериалов, монстром на Хэллоуин, а также звездами, например Кэти Перри.



Животное нравится пользователям сети / Фото с инстаграма eatdrinkcat

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Особенность кошки в том, что у нее очень смешная злая мордашка. С таким выражением все фото получаются просто великолепными.



Хозяйка фотографируется с кошкой в ​​разных образах / Фото с инстаграма eatdrinkcat

Животное имеет собственный инстаграм, где за ним следят более 20 тысяч подписчиков.

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Больше фото кошки в забавных костюмах смотрите здесь / Фото с инстаграма eatdrinkcat