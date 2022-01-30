Зимові розваги кота: пухнастик вправно катається на сноу-скейті та підкорює мережу

Якщо давно мріяли навчитися кататися на сноуборді або лижах, та все відкладали, тільки погляньте на цього кота. Він навчився брати від життя все і розуміється на зимових розвагах.

Ютуб-блогер Філ Смедж показує мережі кадри зі свого повсякденного життя, однак справжньою зіркою його каналу став кіт Тедді.

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Що таке сноу-скейт

Це спортивний снаряд для їзди по снігу. У ньому є елементи сноуборда, скейтборда, лонгборда й навіть дошки для серфінгу.

Рудий котик долає на сноу-скейті не тільки стрімкі гірки, а й навіть саморобні трампліни. Інші тварини немов заздрять Тедді й бігають за ним, коли той катається.

Кіт розважається на сноу-скейті: дивіться відео

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Дивовижно, як кіт "професійно" тримається на дошці. На кадрах видно, що Тедді зовсім не боїться і не намагається втекти.

Він мужньо долає перешкоду за перешкодою, підстрибує на саморобних трамплінах і захоплено їде далі. На відео можна помітити, що інші котики також намагаються застрибувати на дошку, але швидко тікають.

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