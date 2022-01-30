Ютуб-блогер Філ Смедж показує мережі кадри зі свого повсякденного життя, однак справжньою зіркою його каналу став кіт Тедді.
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Що таке сноу-скейт
Це спортивний снаряд для їзди по снігу. У ньому є елементи сноуборда, скейтборда, лонгборда й навіть дошки для серфінгу.
Рудий котик долає на сноу-скейті не тільки стрімкі гірки, а й навіть саморобні трампліни. Інші тварини немов заздрять Тедді й бігають за ним, коли той катається.
Кіт розважається на сноу-скейті: дивіться відео
Дивовижно, як кіт "професійно" тримається на дошці. На кадрах видно, що Тедді зовсім не боїться і не намагається втекти.
Він мужньо долає перешкоду за перешкодою, підстрибує на саморобних трамплінах і захоплено їде далі. На відео можна помітити, що інші котики також намагаються застрибувати на дошку, але швидко тікають.
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