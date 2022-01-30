Ютуб-блогер Фил Смедж показывает сети кадры из своей повседневной жизни, однако настоящей звездой его канала стал кот Тедди.

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Что такое сноу-скейт

Это спортивный снаряд для езды по снегу. В нем есть элементы сноуборда, скейтборда, лонгборда и доски для серфинга.

Рыжий котик одолевает на сноу-скейте не только стремительные горки, но даже самодельные трамплины. Другие животные завидуют Тедди и бегают за ним, когда тот катается.

Кот развлекается на сноу-скейте: смотрите видео

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Удивительно, как кот "профессионально" держится на доске. На кадрах видно, что Тедди совсем не боится и не пытается сбежать.

Он мужественно преодолевает препятствие за препятствием, подпрыгивает на самодельных трамплинах и увлеченно едет дальше. На видео можно заметить, что другие котики тоже пытаются запрыгивать на доску, но быстро убегают.

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