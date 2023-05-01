Зі зруйнованого будинку в Умані дістали котика

На щастя, тварину вдалося врятувати. Вона чекала на це дві доби. Щемливе відео торкнулося всієї мережі.

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Через зруйновані окупантами під'їзди дістатися до квартир неможливо. Тому потрапити в житло можна тільки через вікна за допомогою підіймачів.

Так, за допомогою спецтехніки ДСНС котика змогли зняти з верхніх поверхів зруйнованої багатоповерхівки та передали волонтерам.

Кота змогли дістати лише на третій день після атаки. Тварина не травмована, але зазнала сильного стресу,

– повідомляють користувачі.

Його нагодували, дали заспокійливе і притулок до моменту повернення до господарів. В коментарях пишуть, що котик із сім'ї переселенців зі Сходу.

Як рятували пухнастого: дивіться відео

Вівчарка врятувала своїх господарів у Дніпрі

У Дніпрі в ніч на 28 квітня вівчарка на кличку Бася перед влученням ракети у будинок кинулася підіймати з ліжка своїх господарів. Собака, як могла, сповіщала про небезпеку і, на щастя, встигла. Чоловік та жінка у шоці від того, що трапилось, але цілі. Уламки ворожого залізяччя застрягли у стіні їхнього будинку.

Пес-рятувальник після годин пошуку людей заснув на руїнах

Мережу зворушила світлина із собакою на кличку Ніндзя, що заснув на руїнах будинку в Умані. Хвостатого рятувальника після дня складних пошуків вцілілих сфотографували на місці трагедії.

На фото Ніндзя лежить на дорозі, яка вкрита камінням та гілками дерев, біля чобота своєї господарки.