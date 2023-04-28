Українці разом зі своїми домашніми улюбленцями спокійно лягли спати, втім, через російських терористів чимало з них, на жаль, вже не прокинулися. Тепер тваринки сумуватимуть за своїми господарями, які не вижили.
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Вівчарка кинулася будити господарів у Дніпрі
Маленькі пухнасті друзі усілякими способами завжди намагаються захистити нас та сповістити про небезпеку. Зокрема, так сталося й у Дніпрі.
Там вівчарка Бася перед влученням ракети у будинок кинулася підіймати з ліжка своїх господарів. Собака, як могла, сповіщала про небезпеку. На щастя, встигла.
Олександра і Наталію о пів на п'яту розбудила їхня Бася. На ніч вівчарку запустили у дім. Почувши повітряну тривогу, вона кинулася до господарів,
– йдеться у повідомленні.
Чоловік та жінка в шоку, але цілі. Осколки ворожого залізяччя застрягли у стіні будинку.
Бася, яка врятувала життя своїм господарям / Фото з телеграму Сергія Лупака
Ось так тваринки, які інколи стають жертвами жахливих людських знущань, одного разу можуть врятувати життя.
Що відомо про атаку по Дніпру
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі росіяни зруйнували приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали. Зокрема, 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
- Також влучили у будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, але її загасили. Хоча досі вогнеборці працюють на іншому об'єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Там постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, але вона перебуває вдома.