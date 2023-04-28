Українці разом зі своїми домашніми улюбленцями спокійно лягли спати, втім, через російських терористів чимало з них, на жаль, вже не прокинулися. Тепер тваринки сумуватимуть за своїми господарями, які не вижили.

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Вівчарка кинулася будити господарів у Дніпрі

Маленькі пухнасті друзі усілякими способами завжди намагаються захистити нас та сповістити про небезпеку. Зокрема, так сталося й у Дніпрі.

Там вівчарка Бася перед влученням ракети у будинок кинулася підіймати з ліжка своїх господарів. Собака, як могла, сповіщала про небезпеку. На щастя, встигла.

Олександра і Наталію о пів на п'яту розбудила їхня Бася. На ніч вівчарку запустили у дім. Почувши повітряну тривогу, вона кинулася до господарів,

– йдеться у повідомленні.

Чоловік та жінка в шоку, але цілі. Осколки ворожого залізяччя застрягли у стіні будинку.

Бася, яка врятувала життя своїм господарям / Фото з телеграму Сергія Лупака

Ось так тваринки, які інколи стають жертвами жахливих людських знущань, одного разу можуть врятувати життя.

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