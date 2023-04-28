Однак українці не росіяни, нам не байдужа доля улюбленців, яких з щирою душею прийняли у сім'ю. Тому навіть серед руйнувань, де легко можна поранитися й самим, мешканці зруйнованого будинку шукали котика.
До теми Росія влучила ракетою по будинку в Умані: все, що відомо про терористичний обстріл
Від ридань дитини сльози ледь втримала мама
На відео, опублікованих у соціальній мережі TikTok, видно, що шукати кота жінки кинулися одразу після ракетного удару. Одразу після того, як ледь вціліли й самі.
До пошуків долучилася й маленька дівчинка. Вона припускала, де могла заховатися перелякана тваринка. Переживаючи за долю пухнастика Томаса, вона не перестає ридати, що чути за кадром. Від цього не змогла втримати сліз і її мама.
Доцю, не плач, будь ласка,
– попросила у сльозах жінка.
У коментарях Юлія поділилася, що ретельні пошуки дали результат, тож, на щастя, котик Томас у зруйнованій квартирі згодом знайшовся.
Жінки одразу кинулися шукати улюбленця: відео
Випадком долі діти вціліли
Також користувачка соцмережі показала руйнування дитячої кімнати власного помешкання. Зокрема, акуратно складений одяг, який її діти підготували до школи. Коментуючи наслідки удару чути, як у мами тремтить голос.
На щастя, у ніч на 28 квітня малеча спала з мамою. Через це скло від розбитого вікна не поранило їх уві сні.
Від російського ракетного удару постраждала дитяча кімната: відео
На відео Юлії відреагували й українці у коментарях. Вони зазначили, що передусім важливо, що всі залишилися живі, адже матеріальне можна набути згодом. Також вони залишили й інші чуттєві повідомлення:
- Дитячий плач ріже все всередині.
- І це в такому жаху дитинка не забула про свого улюбленця і шукає його попри все. У вас росте неймовірна донечка!
- Боже мій, Боже... Діточки самі ледь вижили в тому пеклі, а шукають котика… Яке цінне кожне життя, і навіть життя тваринки.
- Як боляче чути плач дитини, як боляче читати про загиблих діток, чути крик їх мами! Росіяни, хай цей крик і плач завжди чується у ваших вухах!
- Здається, душа в клаптя, а ж ні. Кожного разу відривається кусочок.
Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Умані: коротко
- Через ракетний удар у багатоповерховому будинку було зруйновано цілий під'їзд. З 46 квартир у ньому, де офіційно були зареєстровані 190 мешканців, ракета знищила 27.
- Також внаслідок удару є щонайменше 18 постраждалих, а також щонайменше 19 загиблих, серед яких і діти. Як зазначив Володимир Зеленський, деяких дітей неможливо навіть впізнати.
- Також загинув відомий рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський, якому було 65 років.
- Також рятівникам вдалося дістати з-під завалів 18 українців. 9 з них уже госпіталізовані.
- Через теракт країни-терористки на Черкащині оголосили триденну жалобу.