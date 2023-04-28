Однак українці не росіяни, нам не байдужа доля улюбленців, яких з щирою душею прийняли у сім'ю. Тому навіть серед руйнувань, де легко можна поранитися й самим, мешканці зруйнованого будинку шукали котика.

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Від ридань дитини сльози ледь втримала мама

На відео, опублікованих у соціальній мережі TikTok, видно, що шукати кота жінки кинулися одразу після ракетного удару. Одразу після того, як ледь вціліли й самі.

До пошуків долучилася й маленька дівчинка. Вона припускала, де могла заховатися перелякана тваринка. Переживаючи за долю пухнастика Томаса, вона не перестає ридати, що чути за кадром. Від цього не змогла втримати сліз і її мама.

Доцю, не плач, будь ласка,

– попросила у сльозах жінка.

У коментарях Юлія поділилася, що ретельні пошуки дали результат, тож, на щастя, котик Томас у зруйнованій квартирі згодом знайшовся.

Жінки одразу кинулися шукати улюбленця: відео

Випадком долі діти вціліли

Також користувачка соцмережі показала руйнування дитячої кімнати власного помешкання. Зокрема, акуратно складений одяг, який її діти підготували до школи. Коментуючи наслідки удару чути, як у мами тремтить голос.

На щастя, у ніч на 28 квітня малеча спала з мамою. Через це скло від розбитого вікна не поранило їх уві сні.

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На відео Юлії відреагували й українці у коментарях. Вони зазначили, що передусім важливо, що всі залишилися живі, адже матеріальне можна набути згодом. Також вони залишили й інші чуттєві повідомлення:

Дитячий плач ріже все всередині.

І це в такому жаху дитинка не забула про свого улюбленця і шукає його попри все. У вас росте неймовірна донечка!

Боже мій, Боже... Діточки самі ледь вижили в тому пеклі, а шукають котика… Яке цінне кожне життя, і навіть життя тваринки.

Як боляче чути плач дитини, як боляче читати про загиблих діток, чути крик їх мами! Росіяни, хай цей крик і плач завжди чується у ваших вухах!

Здається, душа в клаптя, а ж ні. Кожного разу відривається кусочок.

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