Знімком поділився український фотограф Ян Доброносов. А от історію песика розповіла волонтерка Катерина Пешко, яка товаришує з власницею тварини.

Дивіться також "Доцю, не плач, будь ласка": після удару по Умані господарі кинулися шукати кота – щемливе відео

На фото Ніндзя лежить на дорозі, яка вкрита камінням та гілками дерев, біля чобота своєї господарки.

Після того, як пропрацювала протягом кількох годин в Умані, де росіяни ракетою влучили в багатоповерхівку, де кількість жертв зросла вже до 20... В умовах тренувань, звісно, важко уявити, як собака засинає на завалі. Ми нині всі як Ніндзя. Втомлені, валимося з ніг, але, перепочивши пару хвилин на руїнах життя, знову ідемо зі сподіваннями врятувати хоч когось,

– написала Пешко.

У коментарі ЗМІ дівчина розповіла, що має власну пошукову собаку та є волонтеркою в Кінологічній пошуково-рятувальній команді SARCan. Ніндзя – собака її тренерки Ольги Бібікової, яка працює в Мобільно-рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС Києва. Наразі вони разом працюють в Умані.

Цікаво, що Ніндзя – одна з українських собак, які працювали на завалах після землетрусу в Туреччині.

Вівчарка врятувала своїх господарів у Дніпрі

У Дніпрі в ніч на 28 квітня вівчарка на кличку Бася перед влученням ракети у будинок кинулася підіймати з ліжка своїх господарів.

Собака, як могла, сповіщала про небезпеку і, на щастя, встигла. Чоловік та жінка у шоці від того, що трапилось, але цілі. Уламки ворожого залізяччя застрягли у стіні їх будинку.