Живуть і страждають: 5 тварин, яких природа зробила недосконалими

Еволюція інколи дає збій, і деякі звірі страждають від її "витівок". Дізнайтеся, чому коні, гепарди й навіть білі акули не надто добре "вийшли" у матінки-природи.

Усі ці тварини досить спритні, швидкі та вправні. Однак їх тіла мають суттєві недоліки, що значно ускладнюють їм життя.

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Кінь



Коні можуть загинути від надто швидкого бігу / Фото Unsplash

Ці граційні тварини можуть бігти зі швидкістю до 90 кілометрів на годину. Однак їх організм витримує лише кілька хвилин такого навантаження.

Якщо кінь буде довго бігти із такою швидкістю, його легені можуть не витримати: нерідко у них стається кровотеча. Саме тому коні часто гинуть на різних змаганнях і під час виконання важкої роботи.

Морська змія



Морські змії страждають від спраги / Фото Zen.yandex

Природа досить жорстоко познущалася з цього створіння. Цей плазун постійно страждає від спраги. Річ у тім, що морські змії п'ють прісну воду, а плавають виключно в солоній.

Попити ці змії можуть тільки тоді, коли йде дощ. Тоді на поверхні моря виникають невеликі острівці прісної води. Решту часу морські змії змушені страждати й чекати на опади.

Морські змії плутають людей із самками

Через поганий зір самці морських змій підпливають до дайверів, думаючи, що це самки.

Плазуни навіть "залицяються" до людей.

Самки теж пливуть до дайверів у надії сховатися він надокучливої поведінки самців.

Гепард



Гепарди є надмірно тривожними / Фото Unsplash

Гепарди є найшвидшими ссавцями на планеті. Однак ці великі та сильні хижаки страждають від надмірної тривожності.

Стрес у гепардів буває таким сильним, що в неволі в них виникають проблеми з соціалізацією та розмноженням.

Велика біла акула

Щоб заспокоїти гепардів, до них у клітку саджають ласкавих собак. Добрі песики заспокоюють гепардів та чудово вживаються із хижаками. Гепарди не сприймають собак як загрозу та не нападають на них.



Білі акули змушені постійно плавати / Фото Unsplash

Ці грізні морські хижаки ніколи не зупиняються. Білі акули змушені плавати постійно, інакше вони задихнуться.

Для дихання акулам потрібно, щоб вода проходила крізь зябра. Це можна забезпечити тільки постійним рухом.

Щоб плавати без кінця, ці акули шукають потоки води й залишаються в них. Тільки тоді вони можуть розслабитися та відпочити. Це дуже незручно: щоразу, щоб перепочити та поспати, акулі потрібно знайти потік води для "штучної вентиляції легенів".

Кит

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Кити змушені постійно виринати на поверхню заради повітря / Фото Unsplash

Хоча кити живуть у воді, у них немає зябер. Замість них кити дихають за допомогою звичайних легенів. Саме тому цих гігантам доводиться випливати на поверхню щоразу, коли повітря закінчується.

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Так трапилося в результаті еволюції. Коли перші ссавці покидали воду та переміщувалися на землю, один із предків китів несподівано повернувся мешкати у водне середовище.