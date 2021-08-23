Самці морських змій плавають за людьми, бо помилково сприймають їх за самиць. А от змії жіночої статі вбачають в дайверах можливість заховатися від настирливих залицянь.

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Таке відкриття зробили герпетологи з австралійського Університету Маккуорі. Вчені зосередилися на вивченні гладких морських змій (Aipysurus laevis). Саме цей вид найчастіше "атакує" людей.

Поведінка залежить від статі

Гладкі морські змії мають довжину до 2 метрів та вагу до 3 кілограмів. Вони мешкають на сході Індійського та на заході Тихого океанів.

Вчені проаналізували дані та з'ясували, що поведінка змій залежить від їх статі. Самці частіше підпливали до дайверів та проводили біля них більше часу.



Морські змії сприйняли дайверів за самок / Фото The Lead South Australia

Також самці частіше пробували язиком воду біля дайвера і торкалися його одягу та шкіри.

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Пробували язиком, але не кусали

Важливим фактором є те, що вони не намагалися вкусити людину. Натомість змії обвивали кінцівки нирців – точнісінько, як роблять це з самками під час залицяння.

Усі ці спостереження траплялися в період розмноження гладких морських змій. Самці "залицялися" до людей переважно після невдалої спроби наздогнати самку або після конфлікту з іншими самцями.

Ймовірно, це траплялося тому, що морські змії погано бачать. Перебуваючи в сильному збудженні, вони помилково сприймали людину за іншу змію.

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Чи є загроза для людей