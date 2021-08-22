Дізнайтеся про 8 сміливих способів природи до парування. І, можливо, ви будете здивованими, наскільки вони подібні до людських.

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Видають крильми гул

Клубнокрилі манакіни не лише співають, щоб зачарувати самку. Самці мають спеціально пристосоване пір’я на крилах, яке вони використовують для створення звуку. Махаючи ними приблизно 100 разів на секунду, вони видають яскравий гул, натякаючи жінкам про готовність до спаровування.



Манакін / Фото Wikimedia Commons

Вирощують квітку, схожу на бджолу

Як і багато інших видів рослин, бджолині орхідеї запилюються комахами. Але їхній спосіб сватання комах дуже незвичайний. Вони вирощують квітку, схожу на бджолу, яка пахне, як партнер їхнього запилювача. Коли комахи "спаровуються" з цією квіткою, вони переносять пилок на орхідею.



Бджолина орхідея / Фото Wikimedia Commons

Прикидаються мертвими

Самки павуків-ясельників їдять самців після спаровування. Тому, щоб захистися від лютого апетиту жінки, чоловіки роблять їм подарунок – комаху, загорнуту шовком. Але іноді вони вдаються до обману, замотуючи в шовк насіння рослини. Часто самка з'ясовує недобросовісну схему і тоді обманщику доводиться вдавати з себе мертвого у марній спробі відмовити жінку його з'їсти.



Павук-ясельник / Фото Wikimedia Commons

Роблять повітряну кулю

Мухи із сімейства Толкунчиків також роблять подарунки, щоб виголосити свою гідність. Ці маленькі комахи сплітають повітряні кульки, наповнені порожніми шовковими бульбашками, і підносять їх самкам. Повітряні кулі мають різні розміри і вони свідчать про придатність чоловіка до спаровування.



Муха із сімейства Толкунчиків / Фото Wikimedia Commons

Яскраві віражі

Широкохвості колібрі доводять повітряну акробатику до крайнощів, аби довести, що вони гідні партнери. Вони високо злітають, а потім кидаються вниз, блискаючи перед самками своїм райдужним пір’ям у горлі, коли пролітають повз них. Під час польоту вони також видають пір'ям тремтячий звук. Серце самки завойовує той, хто має найбільш вражаючий вигляд у повітрі.



Колібрі / Фото Wikimedia Commons

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Бійки за право бути заплідником

Світанкові плоскі черви – гермафродити, тобто вони мають як чоловічі, так і жіночі статеві органи. Тому, коли пара сходиться, перед спаровуванням потрібно вирішити, хто буде батьком, а хто – матір’ю. Вони починають боротися за право запліднити іншого і в надії уникнути відповідальності за розмноження. Бійки можуть бути довгими і жорстокими, з травмами для обох особин. Переможець стає заплідником і, зробивши свою справу, він відповзає геть. Тим часом матері доводиться вирощувати потомство.



Світанкові плоскі черви​ / Фото Wikimedia Commons

Маскування між самками

У світі риб теж існує конкуренція, і якщо ти не маєш фізичних переваг, треба вдаватися до кмітливості. Смугасті рибки-зебри меншого розміру маскуються поміж рибок-жінок, уникаючи конкуренції з боку самців великого розміру. Це дає їм бодай якийсь шанс запліднити ікру самиць.



Риба-зебра / Фото krasivosti