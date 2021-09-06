Щороку наприкінці серпня швейцарські пастухи відганяють своїх корів з альпійських пасовищ назад на ферми. При цьому дуже часто у цьому їм потрібна допомога вертолітних компаній.
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Якщо корови травмувалися під час випасу, тоді для них замовляють персональний гелікоптер. Фермери стверджують, що тварини спокійно переносять такі короткі перельоти.
"Однією з причин гелікоптерного транспорту є те, що ви не можете дістатися до деяких пасовищ на автомобілі. А інша причина у тому, що деякі корови травмовані, а так їм не доведеться самостійно йти донизу", – пояснив фермер Джонас Арнольд.
Дивіться фото перевезення корів:
Для транспортування використовують сітчастий джгут, на якому корів підвішують до довгого кабелю, що кріпиться під вертольотом. У пункті призначення фермери допомагають тваринам безпечно приземлитися на землю.
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Дивіться відео: як гелікоптер переносить корів