У соціальних мережах люди запустили челендж під хештегом #guiltydogchallenge. Під ним власники собак публікують світлини та історії про те, що зробив їх домашній улюбленець.
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"Я спекла морквяний торт на день народження мами. Вийшла з кухні буквально на 2 хвилини, а коли повернулася, на місці торта були одні крихти. Цікаво, хто винен?".
Вкрадений торт / Фото Bored Panda
"Цього ранку, поки мій господар спав, я з'їв 2 пакети курячих сердечок (60 або більше), 2 пакетики смаколиків, 1 пакетик печінки, 12 зубних жуйок, 1/4 пакету сухого корму для собак вагою 3 кілограми".
Пес вкрав корм / Фото Bored Panda
"Він зробив це у 3 банках, щоб нагодувати свого брата чихуахуа та сестру йорка. Жодні собаки не постраждали".
Розгриз консерву / Фото Bored Panda
"Коли я вийшов з кухні, залишив 3 гарбузових хлібини. При поверненні побачив менше, ніж 2".
Менше, ніж 2 хлібини / Фото Bored Panda
"Я вийшов з машини на декілька хвилин. Коли повернувся, він сказав, що поняття не має, куди подівся мій шматок піци".
Викрадення піци / Фото Bored Panda
"Одного ранку я прокинулася і побачила свого хаскі, який, як я подумала, вбив когось. Але він просто знищив мою червону помаду".
Хаскі та червона помада / Фото Bored Panda
"Хтось вирішив поритися в саду і спробувати врятуватися від душу. 10/10 за обличчя провини".
Цуценя після саду / Фото Bored Panda
"Привіт, мене звуть Луна, і я сумувала за тобою, коли ти був на роботі".
Луна сама вдома / Фото Bored Panda
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"Честер краде туалетний папір. Він настільки знає, що йому цього не можна, що дивиться в іншу сторону і вдає, що не бачить нас, або тікає. Залежно від його настрою".
Честер / Фото Bored Panda