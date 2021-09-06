У соціальних мережах люди запустили челендж під хештегом #guiltydogchallenge. Під ним власники собак публікують світлини та історії про те, що зробив їх домашній улюбленець.

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"Я спекла морквяний торт на день народження мами. Вийшла з кухні буквально на 2 хвилини, а коли повернулася, на місці торта були одні крихти. Цікаво, хто винен?".



Вкрадений торт / Фото Bored Panda

"Цього ранку, поки мій господар спав, я з'їв 2 пакети курячих сердечок (60 або більше), 2 пакетики смаколиків, 1 пакетик печінки, 12 зубних жуйок, 1/4 пакету сухого корму для собак вагою 3 кілограми".



Пес вкрав корм / Фото Bored Panda

"Він зробив це у 3 банках, щоб нагодувати свого брата чихуахуа та сестру йорка. Жодні собаки не постраждали".



Розгриз консерву / Фото Bored Panda

"Коли я вийшов з кухні, залишив 3 гарбузових хлібини. При поверненні побачив менше, ніж 2".



Менше, ніж 2 хлібини / Фото Bored Panda

"Я вийшов з машини на декілька хвилин. Коли повернувся, він сказав, що поняття не має, куди подівся мій шматок піци".



Викрадення піци / Фото Bored Panda

"Одного ранку я прокинулася і побачила свого хаскі, який, як я подумала, вбив когось. Але він просто знищив мою червону помаду".



Хаскі та червона помада / Фото Bored Panda

"Хтось вирішив поритися в саду і спробувати врятуватися від душу. 10/10 за обличчя провини".



Цуценя після саду / Фото Bored Panda

"Привіт, мене звуть Луна, і я сумувала за тобою, коли ти був на роботі".

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Луна сама вдома / Фото Bored Panda

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"Честер краде туалетний папір. Він настільки знає, що йому цього не можна, що дивиться в іншу сторону і вдає, що не бачить нас, або тікає. Залежно від його настрою".



Честер / Фото Bored Panda