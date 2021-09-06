Ежегодно в конце августа швейцарские пастухи отгоняют своих коров с альпийских пастбищ обратно на фермы. При этом очень часто в этом им нужна помощь вертолетных компаний.

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Если коровы травмировались во время выпаса, то для них заказывают персональный вертолет. Фермеры утверждают, что животные спокойно переносят такие короткие перелеты.

"Одной из причин вертолетного транспорта является то, что вы не можете добраться до некоторых пастбищ на автомобиле. А другая причина в том, что некоторые коровы травмированы, а так им не придется самостоятельно идти вниз", — пояснил фермер Джонас Арнольд.

Смотрите фото перевозки коров:

Для транспортировки используют сетчатый жгут, на котором коров подвешивают к длинному кабелю, что крепится под вертолетом. В пункте назначения фермеры помогают животным безопасно приземлиться на землю.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

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Смотрите видео: как вертолет переносит коров