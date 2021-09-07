Все эти животные достаточно быстрые и ловкие. Однако их тела имеют существенные недостатки, которые значительно усложняют им жизнь.

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Лошадь



Кони могут погибнуть от слишком быстрого бега / Фото Unsplash

Эти грациозные животные могут бежать со скоростью до 90 километров в час. Однако их организм выдерживает всего несколько минут такой нагрузки.

Если лошадь будет долго бежать с такой скоростью, его легкие могут не выдержать: нередко в них случается кровотечение. Именно поэтому лошади часто гибнут на различных соревнованиях и во время выполнения тяжелой работы.

Морская змея



Морские змеи страдают от жажды / Фото Zen.yandex

Природа достаточно жестоко поиздевалась над этими созданиями. Это пресмыкающееся постоянно страдает от жажды. Дело в том, что морские змеи пьют пресную воду, а плавают исключительно в соленой.

Попить эти змеи могут только тогда, когда идет дождь. Тогда на поверхности моря возникают небольшие островки пресной воды. В о стальное время морские змеи вынуждены страдать и ждать осадков.

Морские змеи путают людей с самками

Из-за плохого зрения самцы морских змей подплывают к дайверам, думая, что это самки.

Пресмыкающиеся даже "ухаживают" за людьми.

Самки тоже плывут к дайверам в надежде спрятаться он назойливого поведения самцов.

Гепард



Гепарды являются чрезмерно тревожными / Фото Unsplash

Гепарды являются самыми быстрыми млекопитающими на планете. Однако эти большие и сильные хищники страдают от чрезмерной тревожности.

Стресс у гепардов бывает таким сильным, что в неволе у них возникают проблемы с социализацией и размножением.

Интересно! Чтобы успокоить гепардов, к ним в клетку сажают ласковых собак. Добрые песики успокаивают гепардов и отлично уживаются с хищниками. Гепарды не воспринимают собак как угрозу и не нападают на них.

Большая белая акула



Белые акулы вынуждены постоянно плавать / Фото Unsplash

Эти грозные морские хищники никогда не останавливаются. Белые акулы вынуждены плавать постоянно, иначе они задохнутся.

Для дыхания акулам нужно, чтобы вода проходила сквозь жабры. Это можно обеспечить только постоянным движением.

Чтобы плавать без конца, эти акулы ищут потоки воды и остаются в них. Только тогда они могут расслабиться и отдохнуть. Это очень неудобно: каждый раз, чтобы отдохнуть и поспать, акуле нужно найти поток воды для "искусственной вентиляции легких".

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Кит



Киты вынуждены постоянно подниматься на поверхность ради воздуха / Фото Unsplash

Хотя киты живут в воде, у них нет жабр. Вместо них киты дышат с помощью обычных легких. Именно поэтому этим гигантам приходится всплывать на поверхность каждый раз, когда воздух заканчивается.

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