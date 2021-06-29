Жінка пішла до притулку за новим собакою, а випадковою знайшла пса, втраченого 2 роки тому

Жінка з Пенсільванії вирішила взяти у дім нового собаку для своїх синів. Для цього вона зайшла на сайт Гуманного товариства округу Лігай.

Ця історія трапилася в Пенсільванії, США. Місцева мешканка Аіша Нівес шукала нового песика для своєї родини. Попередній улюбленець, на жаль, загубився 2 роки тому й зник безслідно.

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Аж раптом на сайті місцевого товариства захисту тварин Аіша помітила рудого песика – суміш ротвейлера та пітбультер'єра. Він був дуже схожим на втраченого собаку.



Аіша та Кову / Фото Lehigh County Humane Society

Спершу жінка не повірила у таке співпадіння.

А потім я побачила маленький шрам над одним оком, від того, що пес вдарився об ворота, і подумала: "Боже мій, це Кову!", – розповідає Аіша.

Пес потрапив до родини Нівес у віці 7 тижнів. Він щасливо жив зі своїми людьми, аж поки не зник у травні 2019 року.

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Згодом притулок випадково знайшов песика, вилікував та передав іншій родині. Але нещодавно Кову повернули назад, бо сім'ї погрожували виселення із житла.

Коли Аіша побачила свого собаку на сайті притулку, негайно зателефонувала туди. Вона довела, що є першою власницею собаки й змогла забрати його додому.

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