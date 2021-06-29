Эта история случилась в Пенсильвании, США. Местная жительница Аиша Нивес искала нового песика для своей семьи. Предыдущий любимец, к сожалению, потерялся 2 года назад и исчез бесследно.

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Вдруг на сайте местного общества защиты животных Аиша заметила рыжего пса – смесь ротвейлера и питбультерьера. Он был очень похож на потерянную собаку.



Аиша и Кову / Фото Lehigh County Humane Society

Сначала женщина не поверила в такое совпадение.

А потом я увидела маленький шрам над одним глазом, от того, что пес ударился о ворота, и подумала: "Боже мой, это Кову!", – рассказывает Аиша.

Пес попал к семье Нивес в возрасте 7 недель. Он счастливо жил со своими людьми, пока не потерялся в мае 2019 года.

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Впоследствии приют случайно нашел собаку, вылечил и передал другой семье. Но недавно Кову вернули назад, потому что семье угрожало выселение из жилья.

Когда Аиша увидела свою собаку на сайте приюта, немедленно позвонила туда. Она доказала, что является первой хозяйкой и смогла забрать его домой.

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