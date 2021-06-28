Собачке по кличке Крампет тогда было всего лишь 3 месяца. Владелица собаки Сара Ковелл вместе с семьей искали любимицу целыми днями, однако безрезультатно.

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Крампед была такой, когда исчезла / Фото doglost.co.uk

Семье пришлось смириться с пропажей. И вдруг в 2021 году Саре позвонили.

Мне позвонили ветеринары скорой помощи для животных в Борнмуте и сказали, что нашли мою собаку. Моя первая мысль – кому-то из моих 3 терьеров удалось выбраться со двора, – рассказывает женщина.

Но когда Сара узнала, что собаку зовут Крампет, то чуть не упала с велосипеда.

Когда Крампет нашли, она бесцельно бродила по набережной. Владельцев животного смогли установить с помощью микрочипа.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .



Через 11 лет собака вернулась к владелице / Фото doglost.co.uk

Обследование показало, что у собаки опухоли в обоих ушах, из-за которых она потеряла слух. Также Крампет имеет проблемы с сердцем.

Кажется, кто-то подобрал ее в детстве, а когда она постарела и стало известно, что придется оплачивать огромные ветеринарные счета, ее выбросили, – рассуждает хозяйка.

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