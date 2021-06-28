Песику на прізвисько Крампет тоді було всього лиш 3 місяці. Власниця собаки Сара Ковелл разом з родиною шукали улюбленицю цілими днями, однак безрезультатно.

Актуально Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради



Крампед була такою, коли зникла / Фото doglost.co.uk

Родині довелося змиритися із пропажею. Аж раптом у 2021 році до Сари зателефонували.

Мені подзвонили ветеринари швидкої допомоги для тварин в Борнмуті й сказали, що знайшли мою собаку. Моя перша думка – комусь із моїх 3 тер'єрів вдалося вибратися із двору, – розповідає жінка.

Але коли Сара дізналася, що собаку звуть Крампет, то ледь не впала з велосипеда.

Коли Крампет знайшли, вона безцільно блукала набережною. Власників тварини змогли встановити допомогою мікрочипа.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Через 11 років собака повернулася до власниці / Фото doglost.co.uk

Обстеження показало, що у собаки пухлини в обох вухах, через які песик втратив слух. Також Крампет має проблеми із серцем.

Здається, хтось підібрав її у дитинстві, а коли вона постаріла і стало відомо, що доведеться оплачувати величезні ветеринарні рахунки, її викинули, – міркує власниця.

Вам сподобається Мандри, від яких перехоплює дух: милий пес Бенджі об'їздив США і працює терапевтом у лікарні

Зараз собака живе у своїй справжній родині. Сара Ковелл шкодує, що не була поруч зі своєю улюбленицею в її найкращі роки. Але жінка сподівається, що вони ще матимуть час побути разом.