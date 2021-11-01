Жінка через 12 років знайшла зниклого кота: як цьому допоміг випадковий допис з соцмереж

Через 12 років жінка змогла знайти домашнього улюбленця, що втік з дому. Як цьому допоміг випадковий допис у соціальній мережі фейсбук – читайте у матеріалі.

Кіт, якого звати Альфі, зник ще у 2009 році. Тоді його господиня Шеллі Брокбенк активно намагалася знайти чотирилапого. Для цього вона розклеювала у місті оголошення, зверталася до притулків, опитувала сусідів. Проте усі старання жінки не дали результатів.

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Жінка знала, що Альфі мав звичку застрибувати у чужі машини. Саме тому вона прийшла до висновку, що хтось випадково міг його відвезти.



Альфі / Фото Фейсбук JSPCA Animals' Shelter

Як знайшли кота

Через 12 років після зникнення Шеллі побачила Альфі у соціальній мережі Фейсбук. Коли жінка переглядала стрічку новин, вона натрапила на допис притулку для тварин JSPCA Animals' Shelter. У ньому розповідалося про дуже доброзичливого кота на прізвисько Бадді. Попри те, що минуло багато років, Шеллі одразу впізнала у чотирилапому свого зниклого домашнього улюбленця.

Тоді жінка одразу сконтактувала з притулком та вирушила на зустріч до чотирилапого. На думку співробітників установи, за час відсутності Альфі міг жити у двох різних будинках. Проте він знову опинився на вулиці, поки його не забрали працівники служби вилову.



Шеллі з Альфі / Фото Фейсбук JSPCA Animals' Shelter

"Він нарешті вдома. Перша ніч пройшла добре, і мені подобається вірити, що він все ще пам'ятає мене", – розповіла Шеллі.



Донька Шеллі разом з Альфі / Фото Фейсбук JSPCA Animals' Shelter

За час відсутності Альфі у Шеллі відбулося багато змін. Найголовніша з яких – вона стала мамою. Старша донька не знала про існування Альфі, але тепер дівчинка щаслива мати такого друга.

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