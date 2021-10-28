У мережі люди діляться чарівними фото своїх улюбленців, яким уже придбали такі левині гриви. Деякі з них виглядають вкрай милими, а інші – вкрай незадоволеними.
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Левина грива
Штучна грива легко перетворює котика на гордовитого лева. Вона має липучки, які кріпляться на шиї і чарівні вушка на голові. Деякі коти так вживаються в образ лева у ній, що здавалося б, це просто мінікопія царя звірів.
Щоправда, деяким котам з незалежним характером нове вбрання не подобається від слова "зовсім". Це вони і показують на фото.
Коти у левиних гривах / Фото Splitpics з The Sun та Etsy.com
Замовити такий костюм можна навіть в Україні. За цим посиланням, наприклад, він коштує 120 гривень.
Собака-лев у Дніпрі
- 1 квітня цього року милий песик став зіркою інтернету.
- Його господар – мешканець Дніпра – вигулював його, одягнувши перуку, що схожа на гриву лева.
- Очевидцям сподобався такий першоквітневий жарт. Дехто навіть боявся підійти до "молодого лева", поки не бачили, що грива – штучна.