Кот, которого зовут Альфи, исчез еще в 2009 году. Тогда его хозяйка Шелли Брокбенк активно пыталась найти четвероногого. Для этого она расклеивала в городе объявления, обращалась в приюты, опрашивала соседей. Однако все старания женщины не принесли результатов.

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Женщина знала, что Альфи имел привычку запрыгивать в чужие машины. Именно поэтому она пришла к выводу, что кто-нибудь случайно мог его увезти.



Альфи / Фото Фейсбук JSPCA Animals' Shelter

Как нашли кота

Через 12 лет после исчезновения Шелли увидела Альфи в социальной сети Фейсбук. Когда женщина просматривала новостную ленту, она наткнулась на сообщение приюта для животных JSPCA Animals' Shelter. В нем рассказывалось об очень доброжелательном коте по кличке Бадди. Несмотря на то, что прошло много лет, Шелли сразу узнала в четырехлапом своего пропавшего домашнего питомца.

Тогда женщина сразу связалась с приютом и отправилась на встречу к четырехлапому. По мнению сотрудников учреждения, за время отсутствия Альфи мог жить в двух разных домах. Однако он снова оказался на улице, пока его не забрали работники службы отлова.



Шелли с Альфи / Фото Фейсбук JSPCA Animals' Shelter

"Он наконец-то дома. Первая ночь прошла хорошо, и мне нравится верить, что он все еще помнит меня", – рассказала Шелли.



Дочь Шелли вместе с Альфи / Фото Фейсбук JSPCA Animals' Shelter

За время отсутствия Альфи у Шелли произошло много изменений. Самая главная из которых – она стала мамой. Старшая дочь не знала о существовании Альфи, но теперь девочка счастлива иметь такого друга.

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