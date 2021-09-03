Здійснив мрію матері: чоловік із Сербії врятував понад 1000 собак та вовків

Світлана, мати Дегана Гачича із Сербії, понад усе любила тварин. За понад 20 років своєї діяльності мати й син знайшли новий дім сотням пухнастиків.

Головною мрією Світлани Гачич було рятувати тварин. Мрію жінки допоміг реалізувати її син. Зараз чоловік має притулок для собак.

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Починали скромно

Спершу мати та син просто годували бездомних собак у своєму рідному селищі Кумич. Місцеві мешканці підтримали таку ініціативу.

Деган та його вихованці / Фото з інстаграму @vucjakshelter

Поступово репутація Світлани та Дегана росла. Люди підтримували їх, допомагали з їжею та коштами. Так підгодовування тварин перетворилося у справжній порятунок безпритульних.

Після смерті матері син продовжує справу

У 1997 році родині вдалося відкрити власний притулок. Йшли роки й Світлана померла. Однак Деган не опустив рук і продовжив їх спільну справу.

Світлана, матір Дегана / Фото з інстаграму @vucjakshelter

Чоловіку довелося працювати самому, що було зовсім не просто. Однак він витримав і притулок працює й досі.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Подивіться більше фото Дегана та його вихованців / Фото Фото з інстаграму @vucjakshelter

Допомагає вовкам

У 2014 році Деган придбав землю в горах Гледич та побудував там притулок для вовків. Ці звірі є національними тваринами Сербії, однак вони перебувають у величезній небезпеці через браконьєрів.

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Чоловік обожнює тварин / Фото з інстаграму @vucjakshelter

Хоча утримувати стільки тварин протягом понад 20 років дуже складно, Деган не здається. Йому допомагають пожертви небайдужих людей і праця волонтерів.