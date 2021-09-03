Главной мечтой Светланы Гачич было спасать животных. Мечту женщины помог реализовать ее сын. Сейчас мужчина имеет приют для собак.

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Начинали скромно

Сначала мать и сын просто кормили бездомных собак в своем родном поселке Кумич. Местные жители поддержали такую ​​инициативу.



Деган и его воспитанники / Фото с инстаграма @vucjakshelter

Постепенно репутация Светланы и Дегана росла. Люди поддерживали их, помогали с едой и средствами. Так подкармливание животных превратилось в настоящее спасение бездомных.

После смерти матери сын продолжает дело

В 1997 году семье удалось открыть собственный приют. Шли годы, и Светлана умерла . Однако Деган не опустил рук и продолжил их общее дело.

Светлана, мать Дегана / Фото с инстаграма @vucjakshelter

Мужчине пришлось работать самому, что было совсем не просто. Однако он выдержал, и приют работает до сих пор.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Посмотрите больше фото Дегана и его воспитанников / Фото с инстаграма @vucjakshelter

Помогает волкам

В 2014 году Деган приобрел землю в горах Гледич и построил там приют для волков. Эти звери являются национальными животными Сербии, однако они находятся в огромной опасности из-за браконьеров.

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Мужчина обожает животных / Фото с инстаграма @vucjakshelter