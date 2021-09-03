Главной мечтой Светланы Гачич было спасать животных. Мечту женщины помог реализовать ее сын. Сейчас мужчина имеет приют для собак.
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Начинали скромно
Сначала мать и сын просто кормили бездомных собак в своем родном поселке Кумич. Местные жители поддержали такую инициативу.
Деган и его воспитанники / Фото с инстаграма @vucjakshelter
Постепенно репутация Светланы и Дегана росла. Люди поддерживали их, помогали с едой и средствами. Так подкармливание животных превратилось в настоящее спасение бездомных.
После смерти матери сын продолжает дело
В 1997 году семье удалось открыть собственный приют. Шли годы, и Светлана умерла. Однако Деган не опустил рук и продолжил их общее дело.
Светлана, мать Дегана / Фото с инстаграма @vucjakshelter
Мужчине пришлось работать самому, что было совсем не просто. Однако он выдержал, и приют работает до сих пор.
Посмотрите больше фото Дегана и его воспитанников / Фото с инстаграма @vucjakshelter
Помогает волкам
В 2014 году Деган приобрел землю в горах Гледич и построил там приют для волков. Эти звери являются национальными животными Сербии, однако они находятся в огромной опасности из-за браконьеров.
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Мужчина обожает животных / Фото с инстаграма @vucjakshelter
Хотя содержать столько животных в течение более 20 лет очень сложно, Деган не сдается. Ему помогают пожертвования неравнодушных людей и труд волонтеров.