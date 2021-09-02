Интересное событие произошло в Ирпене. Послушная собака породы такса спокойно лежала возле своего хозяина.
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Видео хвостатого помощника опубликовала в сети пользователь титкока с ником @nikasss0.
Я зашла в маршрутку и увидела очень милую картину. Водитель работает со своей собакой, – написала автор видео.
Собачка спокойно лежала возле водителя. Животное не волновалось и не обращало внимания на пассажиров.
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В Канаде собака остановила авто, когда хозяйке стало плохо
- Владелица собачки прогуливалась со своим любимцем, когда внезапно потеряла сознание.
- Собака по кличке Кловер вытащила поводок из рук девушки и пошла на середину дороги, чтобы просить о помощи.
- 2 водителя остановились и бросились на помощь девушке.
- К счастью, с владелицей Кловера сейчас все хорошо – благодаря помощи собаки и неравнодушных людей.