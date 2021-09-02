Цікава подія трапилася в Ірпені. Чемний песик породи такса спокійно лежав біля свого власника.
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Відео про хвостатого помічника опублікувала в мережі користувачка тіткоку з ніком @nikasss0.
Я зайшла у маршрутку й побачила дуже милу картину. Водій працює зі своїм собакою, – написала авторка відео.
Песик спокійно лежав поблизу водія. Тварина не хвилювалася й не звертала уваги на пасажирів.
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- Власниця песика прогулювалася зі своїм улюбленцем, коли раптово втратила свідомість.
- Собака на прізвисько Кловер витягнув повідець з рук дівчини та пішов на середину дороги, щоб просити про допомогу.
- 2 водіїв зупинилися та кинулися на допомогу дівчині.
- На щастя, із власницею Кловера зараз усе добре – завдяки допомозі собаки та небайдужих людей.