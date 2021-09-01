Когда Хейли потеряла сознание, рядом, кроме четвероногого друга, не было никого, чтобы ей помочь. Однако Кловер не растерялся, а сразу понял, как спасать хозяйку.

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Сначала пес проверил состояние Хейли, тогда вытащил поводок из рук девушки и вышел на середину дороги, чтобы остановить авто. Водитель Драйден Оутуей сразу же заметил на проезжей части белого пса и затормозил.

Это было впечатляюще. Собака действительно преградил мне путь. При этом он постоянно оглядывался на хозяйку и наблюдал за ее состоянием,

– вспомнил Драйден.

Пока мужчина проверял состояние Хейли, Кловер смог остановить еще одного водителя – Даниэль Пилон. Женщина выскочила из своего джипа и поспешила на помощь. Вместе Драйден и Даниэль вызвали скорую помощь. "Все, что я помню, это пробуждение в карете скорой помощи. Я была растеряна и не понимала, что происходит", — вспомнила Хейли.

Семья Мур до сих пор не понимает, что стало причиной внезапной потери сознания девушки. "Если это снова произойдет, я чувствую себя в 10 раз безопаснее, ведь знаю, что Кловер будет рядом со мной. Это действительно удивительный пес. Я люблю его до смерти", — отметила Хейли.

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Отец девушки сообщил, что после этого Кловер получил вкусную награду за спасение его хозяйки.

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Смотрите видео: как собака спас Хейли