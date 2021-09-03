Головною мрією Світлани Гачич було рятувати тварин. Мрію жінки допоміг реалізувати її син. Зараз чоловік має притулок для собак.

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Починали скромно

Спершу мати та син просто годували бездомних собак у своєму рідному селищі Кумич. Місцеві мешканці підтримали таку ініціативу.



Деган та його вихованці / Фото з інстаграму @vucjakshelter

Поступово репутація Світлани та Дегана росла. Люди підтримували їх, допомагали з їжею та коштами. Так підгодовування тварин перетворилося у справжній порятунок безпритульних.

Після смерті матері син продовжує справу

У 1997 році родині вдалося відкрити власний притулок. Йшли роки й Світлана померла. Однак Деган не опустив рук і продовжив їх спільну справу.

Світлана, матір Дегана / Фото з інстаграму @vucjakshelter

Чоловіку довелося працювати самому, що було зовсім не просто. Однак він витримав і притулок працює й досі.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Подивіться більше фото Дегана та його вихованців / Фото Фото з інстаграму @vucjakshelter

Допомагає вовкам

У 2014 році Деган придбав землю в горах Гледич та побудував там притулок для вовків. Ці звірі є національними тваринами Сербії, однак вони перебувають у величезній небезпеці через браконьєрів.

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Чоловік обожнює тварин / Фото з інстаграму @vucjakshelter

Хоча утримувати стільки тварин протягом понад 20 років дуже складно, Деган не здається. Йому допомагають пожертви небайдужих людей і праця волонтерів.