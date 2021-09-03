Головною мрією Світлани Гачич було рятувати тварин. Мрію жінки допоміг реалізувати її син. Зараз чоловік має притулок для собак.
Дізнайтеся 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси
Починали скромно
Спершу мати та син просто годували бездомних собак у своєму рідному селищі Кумич. Місцеві мешканці підтримали таку ініціативу.
Деган та його вихованці / Фото з інстаграму @vucjakshelter
Поступово репутація Світлани та Дегана росла. Люди підтримували їх, допомагали з їжею та коштами. Так підгодовування тварин перетворилося у справжній порятунок безпритульних.
Після смерті матері син продовжує справу
У 1997 році родині вдалося відкрити власний притулок. Йшли роки й Світлана померла. Однак Деган не опустив рук і продовжив їх спільну справу.
Світлана, матір Дегана / Фото з інстаграму @vucjakshelter
Чоловіку довелося працювати самому, що було зовсім не просто. Однак він витримав і притулок працює й досі.
Подивіться більше фото Дегана та його вихованців / Фото Фото з інстаграму @vucjakshelter
Допомагає вовкам
У 2014 році Деган придбав землю в горах Гледич та побудував там притулок для вовків. Ці звірі є національними тваринами Сербії, однак вони перебувають у величезній небезпеці через браконьєрів.
Миле відео Під Києвом собака працював разом із водієм маршрутки
Чоловік обожнює тварин / Фото з інстаграму @vucjakshelter
Хоча утримувати стільки тварин протягом понад 20 років дуже складно, Деган не здається. Йому допомагають пожертви небайдужих людей і праця волонтерів.