На відео ми бачимо солідного кота, який сидить на столі й нікого не чіпає. Однак рудий песик вважає, що кіт – чудова іграшка, й зачіпає пухнастика.
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Пес заліз на стільчик і намагається жартівливо вкусити кота за лапки. Котик терпів таке знущання. Але коли пес знахабнів і почав кусати кота за морду, той не витримав і дав собаці "ляпаса" – вдарив його по морді лапкою.
Пес почав падати зі стільця й, зрештою, опинився на підлозі. Але рудий хуліган впав не одразу – на секунду він ніби завис на стільчику.
Через це думки користувачів мережі розділилися: вони міркують, збив кіт собаку зі стільця, чи малий впав сам.
А відео стало вірусним і набрало вже понад 350 тисяч переглядів.
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Кіт вдарив песика, а той впав: відео