На смешных кадрах мы видим солидного кота, который сидит на столе и никого не трогает. Однако рыжий песик считает, что кот – замечательная игрушка, и дразнит пушистика.
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Пес залез на стул и пытается шутливо укусить кота за лапки. Котик терпел такое издевательство. Но когда пес обнаглел и начал кусать кота за морду, тот не выдержал и дал собаке "пощечину" – ударил ее по морде лапкой.
Пес начал падать со стула и, наконец, оказался на полу. Но рыжий хулиган упал не сразу – на секунду он как бы завис на стульчике.
Поэтому мысли пользователей сети разделились: они рассуждают, сбил ли кот собаку со стула, или пес упал сам.
А видео стало вирусным и собрало уже более 350 тысяч просмотров.
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Кот ударил собаку, а та упала: видео