Затишні ліжка зі старих автомобільних шин: як хлопець допомагає собакам та кішкам з притулків

У Бразилії художник Амарілдо Сілва Філью перетворювати викинуті старі шини на затишні ліжечка для безпритульних собак та котів. Такі дії хлопця допомагають тваринам та покращують навколишнє середовище.

Амарілдо Сілва Філью збирає старі автомобільні шини, які ретельно чистить. Після цього відрізає від них верхівки, фарбує та кладе знизу фанеру. Її він ще й накриває м'якою подушкою, що пошита вручну.

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Завдяки роботі Сілви виник цілий ринок нішевих екологічно чистих товарів для свідомих власників домашніх тварин. Він навіть відкрив свій інтернет-магазин, який назвав Caminhas Pets.

Відомо, що хлопець вручну створив понад 6 тисяч ліжок для котів і собак. Більша частина яких була подарована вихованцям притулків у Бразилії.

"Єдиний спосіб відмінно виконувати свою роботу – любити те, що ти робиш", – повідомив Амарілдо Сілва Філью.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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Дивіться фото: які ліжечка для тварин робить Амарілдо Сілва Філью